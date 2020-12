publié le 31/12/2020 à 14:15

Pour Welcome to the other side, le concert de Jean-Michel Jarre, la cathédrale Notre-Dame de Paris a été reconstituée de manière virtuelle. L'initiative revient à la mairie de Paris, qui a travaillé avec le musicien pour rendre ce show possible.

"Ce qui était important, c'était de ne pas baisser les bras à un moment où il y a tellement de désarroi chez chacun de nous, dans chacune de nos familles, notamment dans le secteur de la culture où on est balloté de confinement en confinement", confie Jean-Michel Jarre.

Depuis le studio Gabriel, l'artiste jouera dans un environnement imitant la cathédrale, qui a complétement été modélisée pour l'occasion. Des capteurs seront installés sur le corps du musicien. Le concert commencera à 23h25 sur Facebook, Youtube et sur plusieurs chaînes TV.

"Début septembre, on a parlé avec Anne Hidalgo qui a eu la présence d'esprit de se dire 'ne baissons pas les bras et essayons de faire quelque chose de différent pour célébrer la nouvelle année [...] et d'en profiter pour rendre hommage à une cathédrale qui était affaiblie comme nous'", raconte le musicien.

"La réalité virtuelle me fait penser au début du cinéma, quand on projetait les films dans des cirques [...] C'est un mode d'expression qui est tout à fait comparable", conclut Jean-Michel Jarre.