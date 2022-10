Démission de Liz Truss : le Royaume-Uni paie-t-il les conséquences du Brexit ?

Le sujet du jour. Elle ne sera restée Première ministre du Royaume-Uni que durant 44 jours. Liz Truss, qui était arrivée au 10 Downing Street début septembre pour succéder à Boris Johnson, a été contrainte à la démission jeudi 20 octobre 2022.

Très impopulaire, la dirigeante de 47 ans, a été emportée par une profonde crise de confiance après des revirements pour calmer la tempête sur les marchés déclenchée par les annonces budgétaires de son gouvernement.

Pourquoi on en parle ? Le Royaume-Uni doit désormais trouver un nouveau chef de gouvernement. Qui sera le troisième en deux mois ? Et surtout le cinquième depuis le Brexit en 2016, le Royaume-Uni est il en train de payer son départ de l’Union européenne... Le Brexit est-il la cause de tous les maux politiques britanniques ? Pourquoi Liz Truss a-t-elle chuté aussi rapidement ?



Citation. "Rien n'empêche Boris Johnson de revenir. Des dizaines de députés se sont prononcés pour le retour de Boris Johnson, et la manière dont les règles ont été changées pour cette élection interne font que c'est plutôt bon signe pour l'ex et peut-être futur Premier ministre britannique. Ce sont les députés conservateurs qui doivent nominer au maximum trois candidats", explique Marie Billon, correspondante de RTL au Royaume-Uni.

>> Focus est un podcast d'actualité quotidien. Du lundi au vendredi, RTL prend un peu de temps, un peu de champ, pour mieux comprendre ce qui se passe autour de nous, mieux comprendre notre époque, grâce aux reporters, correspondants et experts de RTL.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info