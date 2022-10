Démission de Liz Truss : un Royaume-Uni en crise où les plus fragiles tentent de survivre

Le Royaume-Uni doit faire face à une crise politico-économique majeure. La Première ministre britannique Liz Truss a annoncé sa démission, jeudi 20 octobre, après des semaines de critiques sur sa gestion calamiteuse. Ses déclarations et ses arbitrages ont fait paniquer les marchés. La livre a fait un plongeon historique et les taux d'emprunts de la dette se sont s'envolés.

Le pays connaît actuellement l'inflation la plus élevée des pays du G7 avec un taux qui atteignait 10,1% sur un an, conséquence directe de la guerre en Ukraine et de la hausse des prix de l'énergie. Il s'agit d'un record depuis 40 ans, et la situation pourrait encore s'aggraver dans les mois à venir.

Les Britanniques commencent à subir les conséquences directes de cette inflation galopante : la moitié sont contraints de réduire le nombre de leurs repas, beaucoup n’arrivent plus à payer leurs factures d’électricité, ni même leur loyer. C’est ce qu’a pu constater Valentin Boissais, reporter à RTL, en se rendant à Brixton, dans la banlieue de Londres, en septembre dernier.

Toute l'économie est en train de s'effondrer Cathy, une habitante

"La hausse des prix de l'immobilier est hors de contrôle, explique Cathy, qui n'arrive plus à payer son logement et cherche une nouvelle location. C'est très mauvais. Toute l'économie est en train de s'effondrer. C’est une situation compliquée."

Kima, lui, cumule son travail de livreur avec un poste de gardien nocturne d’un entrepôt : "J'utilise la banque alimentaire. Je fais partie de ce qu’on appelle ici la classe des travailleurs pauvres. Les travailleurs pauvres parce que vous travaillez mais vous êtes encore pauvre. On ne peut pas s'offrir à manger ou se payer le coût de l'énergie. Ce sont des problèmes de base, mais c’est comme ça que l'on vit ici."

Des manifestations sont régulièrement organisées dans les rues de Brixton. La majorité de la population est afro-caribéenne. Alex interpelle les passants avec son mégaphone. Il distribue aussi des tracts "la police et l’inflation tuent" avec le visage de Chris Kaba, un jeune homme non armé abattu par la police dans ces mêmes rues.





