publié le 18/04/2020 à 18:09

Si le déconfinement est au cœur des débats, rien n'est encore tranché dans les rangs de l'exécutif et on devrait en savoir un peu plus dans la soirée de ce dimanche 19 avril, lors de la conférence de presse du Premier ministre Édouard Philippe.

Le premier objectif de cette prise de parole sera de faire le point au niveau sanitaire, en présence de scientifiques qui seront chargés de "donner des faits et des chiffres", selon Matignon. Le Premier ministre y abordera également la stratégie de déconfinement et si aucun plan précis n'est établi à ce stade, Édouard Philippe présentera les options à l'étude et les pistes qui restent à départager.

En attendant, les ministres sont à pied d'oeuvre et planchent sur des plans d'action en fonction de leur périmètre. Jeudi 16 avril, ils ont fourni une liste de questions à trancher à Matignon comme celles du réseau de distribution pour les masques grand public, le nombre de masques à fournir et leur prix.

Le mercredi 22 avril, les ministres doivent présenter une première mouture avant la présentation du plan de déconfinement d'Édouard Philippe à la fin du mois. Un temps record et des délais inédits mais "nous n'avons pas le choix" explique un conseiller car "pour beaucoup de Français, le temps est long et cela ne va toujours pas assez vite".