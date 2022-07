David Trimble, ex-Premier ministre nord-irlandais, est mort

Il avait reçu le prix Nobel de la paix en 1998 pour avoir œuvré à la réconciliation entre protestants et catholiques dans son pays. David Trimble, ancien Premier ministre nord-irlandais, est mort lundi à l'âge de 77 ans. Son décès a été annoncé par le parti unioniste d'Ulster :"C'est avec une grande tristesse que la famille de Lord Trimble annonce qu'il est décédé plus tôt aujourd'hui des suites d'une courte maladie".

Ce juriste protestant entré en politique au début des années 1970 a contribué à façonner, un quart de siècle plus tard, l'Accord de paix du Vendredi saint avec le catholique John Hume, co-lauréat du Nobel. Il a dirigé le premier gouvernement de partage du pouvoir issu de cet accord qui a soldé trois décennies d'affrontements sanglants entre républicains, majoritairement catholiques et partisans de la réunification de l'Irlande, et unionistes, majoritairement protestants.

"David Trimble était un homme de courage et de vision. Il a choisi de saisir l'opportunité de la paix lorsqu'elle s'est présentée et a cherché à mettre fin aux décennies de violence qui ont gangrené sa chère Irlande du Nord", a réagi le leader du parti unioniste d'Ulster, Doug Beattie. A l'automne 1997, après le cessez-le-feu de l'Armée républicaine irlandaise (IRA), il est le premier responsable unioniste à entamer le dialogue avec les républicains du Sinn Fein, branche politique de l'IRA.

"Un géant de la politique britannique et internationale" Boris Johnson

Partisan du Brexit, il avait attaqué l'année dernière le protocole nord-irlandais, contestant la légalité de l'accord censé régir les relations entre la province britannique et la République d'Irlande, membre de l'Union européenne.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson s'est dit "profondément attristé", saluant la "bravoure" de ce "géant de la politique internationale et politique" : "C'était un géant de la politique britannique et internationale et on se souviendra longtemps de lui pour son intelligence, sa bravoure personnelle et sa détermination farouche à changer la politique pour le mieux", a déclaré le dirigeant conservateur sur Twitter, estimant que "l'héritage et ses succès ne seront jamais oubliés par le peuple du Royaume-Uni".

