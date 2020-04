Danemark : l'État n'aidera pas les entreprises qui font de l'évasion fiscale

publié le 20/04/2020 à 22:51

C'est une mesure forte annoncée par le Danemark dans la sortie de crise du coronavirus. Le gouvernement a en effet déclaré que les entreprises versant des dividendes, rachetant leurs propres actions ou étant enregistrées dans des paradis fiscaux ne pourront bénéficier d'aucun programme d’aide de la part de l'État.



"Nous avons une position plus forte que beaucoup d'autres pays et nous sommes en mesure d'emprunter de l'argent pour traverser cette situation de la meilleure façon possible", a déclaré Nicolai Wammen, ministre des Finances. Comme le relaie L'Express, le Danemark a également annoncé l'augmentation de ses programmes d'aide aux entreprises et aux travailleurs, d'environ 100 milliards de couronnes (15 milliards de dollars).

Nicolai Wammen a indiqué que ces aides s'élevaient désormais à un total de 400 milliards de couronnes (60 milliards d'euros), prêts et garanties compris. Par ailleurs, le gouvernement a convenu avec tous les partis au Parlement de maintenir ces mesures d'aide jusqu'au mercredi 8 juillet, soit un mois de plus que prévu, selon un communiqué publié samedi 18 avril.

Regeringen og alle Folketingets partier er enige om at justere og udvide hjælpepakker til dansk økonomi. Læs mere her: https://t.co/0hgzzlvbyI#dkpol #COVID19dk #dkøko — Finansministeriet (@Finansmin) April 18, 2020