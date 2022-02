Crise ukrainienne : les sanctions contre la Russie peuvent-elles pénaliser les entreprises françaises ?

Les sanctions internationales se multiplient à l'égard de la Russie. Avec la France, les liens économiques sont importants et les décisions prises à l'encontre de Moscou pourraient avoir des conséquences non-négligeables sur les entreprises françaises.





La France est un partenaire majeur pour la Russie. En 2020, les exportations se sont élevées à 5,2 milliards d'euros, principalement du matériel de transport, des produits chimiques, du parfum et des cosmétiques. Mais la balance commerciale est déficitaire : les importations représentent 6 milliards d'euros chaque année et cela concerne notamment du gaz et du pétrole.



Environ 500 entreprises sont présentes en Russie dont 35 groupes du CAC 40. Total Energies investit massivement dans deux projets de production de gaz liquide, mais aussi Renault dont la Russie est le deuxième marché après celui de l'Hexagone. Enfin, la Société Générale est présente via sa filiale qui emploie 12.000 salariés. Sans oublier le secteur des services avec le groupe d’hôtels Accor, la grande distribution avec Auchan, et même Decathlon.







Pour Bercy, les conséquences des sanctions sur les entreprises françaises sont minimes. En revanche, la France pourrait être touchée par une augmentation du prix des hydrocarbures car 17 % du gaz consommé provient de Russie. Vladimir Poutine pourrait alors s’en servir comme moyen de pression. C'est également le cas pour le pétrole : le prix du baril est proche de la barre symbolique des 100 dollars.