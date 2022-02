Crise en Ukraine : les sanctions économiques peuvent-elles faire fléchir Poutine ?

Les sanctions annoncées par les États-Unis sont purement économiques. Est-ce que cela va suffire à faire reculer Vladimir Poutine ? Le président russe se montre-t-il sensible aux dernières déclarations ? La réponse est oui et non.

Oui : parce que l'économie de la Russie est fragile et ne peut subir un choc trop dur. Vladimir Poutine le sait. Le Kremlin a, d'ailleurs, à nouveau, entreouvert une petite porte ce matin en affirmant être prêt à "trouver des solutions diplomatiques".

Et puis non. Vladimir Poutine a l'obsession de sa sécurité et de ses frontières. Dans sa déclaration de mardi soir, il choisit même l’escalade : la menace d’une guerre de grande ampleur dans l'ensemble du Donbass et non plus seulement dans les territoires séparatistes. Ce qui va entraîner une guerre, blindés contre blindés, à haute intensité, sur ces territoires ukrainiens.

Donc oui et non. Bien malin celui qui sait lire dans la tête de Vladimir Poutine qui entretient le flou en permanence, qui décide de tout et, Emmanuel Macron le concède, qui désarçonne les Occidentaux en permanence et maîtrise comme personne l'effet de surprise.