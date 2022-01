Crise en Ukraine : "On se prépare à la guerre", confie une habitante à Kiev

Sommes-nous au bord d’un conflit armé aux portes de l’Europe ? La Russie amasse des troupes à la frontière ukrainienne et des exercices militaires russes vont avoir lieu dans quelques jours chez un autre voisin, la Biélorussie. Ce vendredi sur RTL, Jean-Yves Le Drian, a affirmé qu'"il y a un risque, bien sûr", d'invasion de l'Ukraine par la Russie. Comment l’Ukraine vit-elle cette pression de Vladimir Poutine ? Au micro de RTL, les Ukrainiens confient se préparer à un conflit.

S’il y a une victoire dont peut d’ores et déjà se prévaloir Vladimir Poutine, c’est bien celle de la bataille psychologique un sentiment d’angoisse partout à Kiev. "Cette escalade est incroyable. Pourvu que la sagesse l’emporte, en attendant, bien sûr qu’on se prépare à la guerre", nous dit une habitante. Place Maïdan, symbole de la révolution qui a renversé le président pro-russe en 2014, se trouve un immeuble massif géométrique, typique de l’architecture soviétique, un hôtel où s’étaient installés les snipers qui tiraient sur la foule. Autour, des stèles, des monuments aux morts devant lesquels viennent se recueillir les habitants de Kiev. "Je n’ai jamais eu d’arme en main, et c’est difficile à imaginer mais s’il faut un jour en utiliser une, comme ils ont été capables de le faire contre nous".

Il n’y a pas de panique général, "parce que ça ne sert à rien", nous répond-on avec calme et parce que, depuis l’annexion de la Crimée, ici au Sud, et la guerre dans le Donbass, à l’Est, les Ukrainiens se comportent comme s’ils avaient l’habitude de subir des pressions de la Russie. "Il y a beaucoup d’informations contradictoires mais si la guerre arrive j’ai prévu de mettre mes enfants à l’abri dans une ville du pays qui est plus à l’ouest", poursuit cette Kievienne.

"Nous serons beaucoup à fuir la guerre"

Les habitants de Kiev ont un message pour les diplomaties internationales, un message aux Américains, aux Européens, à la diplomatie française à qui les Ukrainiens reprochent souvent un manque de fermeté à l’égard de Vladimir Poutine. "Je suis très frustrée de voir le manque de fermeté des diplomaties européennes contre Vladimir Poutine. Il enfreint toutes les règles, même celles de la dignité humaine, c’est inimaginable. On vit dans un pays qui essaie de se développer et tout ce que les Européens trouvent à dire à la Russie c’est : 'non non s’il vous plait ne faites pas ça'", déplore une habitante.

Alors déjà, on essaie d’anticiper. Vladimir Poutine menace d’une guerre "militaro-technique", on ne sait pas très bien ce que cela recouvre mais certains ici, pensent déjà aux conséquences et qu’il va falloir quitter le pays. "Je pense qu’il y aura la guerre, mais est-ce que les Américains, les Français ou les autres Européens seraient prêts à accueillir les réfugiés ? Nous serons beaucoup à fuir la guerre".

Jeudi soir tard, c’est de Londres qu’est venue la bonne nouvelle pour ces Ukrainiens, puisque leurs députés ont ratifié un accord militaire avec l’Angleterre : 2 milliards d’euros fournis par Boris Johnson à la marine ukrainienne, pour l’aider à se défendre, le cas échéant.