DIAPORAMA - Charles III : Macron, Beckham, le prince Harry… des invités très attendus pour le couronnement

Victoria et David Beckham ont répondu favorablement à l'invitation.

Kate et William seront accompagnés de leurs trois enfants, George, Charlotte et Louis.

Le prince William et Kate Middleton seront au premier rang pour le couronnement.

Famille royale, chefs d'État étrangers, élus… Pas moins de 2.000 invités sont attendus le dimanche 6 mai à l'abbaye de Westminster pour assister au couronnement de Charles III. Un évènement modeste en comparaison à celui de la reine Elizabeth II, qui avait réuni 8.000 personnes en 1953.

Si la liste des invités n'a toujours pas officiellement été dévoilée, de nombreuses personnalités sont très attendues, à commencer par la famille royale. La présence de la reine Camilla ne fait aucun doute tout comme celle du prince William et Kate Middleton avec leurs enfants Georges, Charlotte et Louis. La question se posait toutefois concernant le duc et la duchesse de Sussex. Le prince Harry a confirmé sa présence à l'évènement, mais il viendra seul. Meghan Markle a refusé de se rendre au couronnement.

Outre la famille royale, de nombreuses personnalités politiques sont attendues, britanniques et étrangères. Le Premier ministre, Rishi Sunak, devrait se rendre au couronnement comme ses sept prédécesseurs. Contrairement à son homologue américain Joe Biden, Emmanuel Macron a répondu présent