Charles III : roi, père et grand-père, mission impossible ?

Les errements d'Harry et la réserve de William sont un sujet d'inquiétude pour Charles, mais il se montre conciliant, avec les incartades de l'un et le caractère colérique de l’autre autant que le permet sa fonction.

Les relations ne sont pas simples, Pour William et Harry, Charles est en partie responsable du divorce et du malheur de leur mère. Elle reste une icône dans le souvenir de deux garçons, un souvenir cultivé à l’extrême.



William a offert la bague de sa mère à Kate pour ses fiançailles. De son côté, Harry, lorsqu’il passe à Paris, demande à son chauffeur de refaire le dernier trajet de sa mère, entre l’hôtel Ritz place Vendôme et le tunnel du pont de l'Alma, à plus de 100 km/h.

Il faudra de nombreuses années aux deux frères pour admettre la disparition de leur mère. William et Harry sont restés proches, même si leurs vingt-six mois d’écart ont accentué à l’adolescence un écart naturel.

D’après le livre d'Harry, William ne souhaitait pas avoir son cadet dans les pattes à Eton, l’école la plus chic d’Angleterre. Un éloignement mal vécu par Harry mais pour William sortir et se sentir soit surveiller - soit avoir l’impression d’être surveillé par son petit frère - ne donne pas envie de l’emmener partout.

>> Windsor, un podcast sur l'incroyable destin du roi Charles III, proposé par RTL et le magazine Point de vue. Sophie Aurenche, journaliste à RTL, Adelaïde de Clermont-Tonnerre, directrice de la rédaction de Point de vue, ainsi que plusieurs journalistes du magazine, retracent en 8 épisodes exceptionnels le parcours de Charles III à l'occasion de son couronnement avec Camilla le 6 mai 2023.

