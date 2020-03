Coronavirus : un conseiller consulaire évoque une "situation irréelle" en Italie

publié le 08/03/2020 à 11:28

Pour tenter d'endiguer la propagation du Coronavirus, l'Italie a placé un quart de sa population quarantaine ce dimanche 8 mars. Une mesure sans précédent en Europe.

De Milan à Venise, les mesures de confinement sont strictes. En Lombardie, Alexandre Bezardin, conseiller consulaire en Italie et suppléant du député de la 8e circonscription législative des Français de l'étranger, ne "s'attendait pas du tout qu'une décision de ce type soit prise dans le courant du week-end", explique-t-il interrogé par RTL.

Il raconte une "situation irréelle" qui ressemble à un film de Hitchcock "en direct". "Il y a peu de circulation. Les gens bougent très peu et malgré tout, on a des mesures de plus en plus restrictives, on se rend compte qu'on ne parvient pas à contenir ce virus", témoigne le député.

"Il y a un stress assez important depuis hier soir. J'ai reçu énormément de messages. Être bloqué pendant un mois, ce n'est pas quelque chose de normal", dit-il dépité.