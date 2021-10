Coronavirus : un comité américain recommande Pfizer pour les 5-11 ans

Un comité d'experts américains s'est prononcé mardi en faveur de l'immunisation des 5-11 ans avec le vaccin contre la Covid-19 de Pfizer-BioNTech, présageant d'une autorisation très prochaine du remède pour quelque 28 millions d'enfants aux États-Unis. L'avis de ce comité n'est que consultatif, mais il est rare qu'il ne soit pas suivi par l'Agence américaine des médicaments (FDA). Si celle-ci autorise effectivement le vaccin pour cette tranche d'âge, les injections pourraient commencer dès début novembre.

Composé de scientifiques indépendants (immunologues, experts en maladies infectieuses, en pédiatrie...), le comité a passé en revue les données rassemblées par Pfizer et les autorités sanitaires. Au terme d'une journée de discussions, retransmises en direct sur internet, ses membres ont estimé que les bénéfices du vaccin pour les enfants de 5 à 11 ans l'emportaient sur les risques (17 votes pour, une abstention).

Les enfants "sont loin d'être épargnés par les dommages du Covid-19", avait rappelé Peter Marks, de la FDA, en introduction. Chez les 5 à 11 ans, plus de 1,9 million de cas de Covid-19 ont été enregistrés depuis le début de la pandémie aux États-Unis, plus de 8.300 hospitalisations, et une centaine de décès, a-t-il détaillé.