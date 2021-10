Coronavirus au Canada : Pfizer demande l'autorisation de son vaccin pour les 5-11 ans

Ces derniers mois, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a pourtant martelé que l'urgence était de vacciner la population des pays pauvres avant les enfants et adolescents des pays riches. L'alliance Pfizer/BioNTech a soumis une demande d'autorisation à Santé Canada lundi 18 octobre pour l'utilisation de son vaccin contre le coronavirus chez les enfants de 5 à 11 ans, ont indiqué les laboratoires pharmaceutiques et le gouvernement canadien.

"Il s'agit de la première demande que Santé Canada reçoit pour l'utilisation d'un vaccin contre le Covid-19 dans ce groupe d'âge", a précisé le ministère de la Santé par communiqué. La demande d'autorisation s'appuie sur des données d'essais menés sur 2.268 enfants de cette tranche d'âge pour qui le dosage a été abaissé à 10 microgrammes par injection (trois fois moins que la dose standard), ce qui représente, selon l'entreprise, "la dose préférable" pour les 5 à 11 ans.

Ce même vaccin de Pfizer/BioNTech est approuvé au Canada pour les 12 ans et plus. Santé Canada assure qu'elle n'autorisera l'utilisation du vaccin "que si l'examen scientifique indépendant et approfondi de l'ensemble des données soumises confirme que les avantages du vaccin l'emportent sur les risques" auprès de ce groupe. Le ministère canadien a par ailleurs indiqué que "d'autres fabricants procèdent également à des essais de leurs vaccins sur des enfants de différents groupes d'âge".

Plus tôt ce mois-ci, les laboratoires Pfizer et BioNTech ont fait la même demande pour les 5-11 ans aux États-Unis. La vaccination des enfants suscite des questions à travers le monde. De nombreux pays vaccinent les adolescents à partir de 12 ans, mais très peu le font en dessous de cet âge.