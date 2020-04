publié le 15/04/2020 à 23:28

Aux États-Unis, 80 millions d'Américains attendent un chèque de 1.200 dollars, environ 1.100 euros, promis par le président Donald Trump, sauf que cela prendra un petit peu plus de temps que prévu.

Selon le Washington Post qui en a fait sa Une ce matin, Donald Trump aurait insisté pour y ajouter sa touche personnelle, c'est-à-dire que son nom soit écrit sur les chèques que vont recevoir les Américains. Pourtant, en tout début de semaine, Steven Mnuchin, le secrétaire au Trésor américain, était très heureux d'annoncer que la distribution des chèques était dans les tuyaux de l'administration. "Nous sommes en avance sur le calendrier. On a commencé à les imprimer vendredi dernier. On pense que 80 millions d'Américains qui travaillent dur vont pouvoir recevoir leurs chèques d'ici mercredi", a-t-il déclaré.

Mais ce mercredi 15 avril, tout le monde n'a pas reçu ce "Stimulus Check" parce que techniquement, il faut que l'imprimerie du service fiscal change de code informatique pour intégrer le nom "Donald Trump" et que l'ensemble du système soit testé.

Sur les 80 millions d'Américains qui sont éligibles à cette aide, tous ne recevront pas un chèque en papier, mais en temps de campagne électorale, c'est un réservoir de voix dont Donald Trump ne veut pas se passer. Ce versement concerne toute personne qui travaille ou pas et qui touche moins de 75.000 dollars par an auxquels il faut ajouter 500 dollars de plus, pour chaque enfant de moins de 17 ans. Tout cela vient du plan de lutte contre le coronavirus.

Mais ce n'est pas la première fois que les Américains reçoivent un chèque par la poste. Cela a été le cas en 2008 lors de la crise financière, mais le nom de George Bush n'y figurait pas.