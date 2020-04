Coronavirus aux États-Unis : "Le pire est passé", selon le gouverneur de New-York

publié le 14/04/2020 à 14:03

Les États-Unis ont recensé lundi 13 avril, 1.509 décès supplémentaires dus au coronavirus en 24 heures. Ce chiffre est quasiment identique à celui de la veille, selon le comptage de l'université Johns Hopkins qui fait référence.

Ce bilan journalier porte à 23.529 le nombre total de décès recensés depuis le début de la pandémie aux États-Unis, pays le plus endeuillé au monde par le Covid-19. Celui-ci compte désormais plus de 550.000 personnes infectées par le virus, selon les Centres américains de prévention et de lutte contre les maladies (CDC).

Lundi, l'État de New York, épicentre de l'épidémie aux États-Unis, a franchi le cap des 10.000 morts du Covid-19. Son gouverneur Andrew Cuomo a néanmoins estimé que "le pire" de la crise était "passé", car le nombre d'hospitalisations net (différence entre admissions et sorties) est en clair ralentissement. Il était de 118 sur les dernières 24 heures contre plus de 1.000 le 3 avril et les jours précédents.

"Le pire est passé, si nous continuons à être intelligents" et à suivre les mesures de confinement, a néanmoins nuancé le gouverneur. "Si nous faisons quelque chose de stupide, vous verrez ces chiffres remonter dès demain".

La levée progressive du confinement est une question "de semaines"

L'État de New York, et la seule ville de New York, ont enregistré plus de décès liés au coronavirus que la plupart des pays du monde, à l'exception de l'Italie, de l'Espagne, de la France, du Royaume-Uni et évidemment des Etats-Unis.

S'il est encore considérable, avec 671 décès, le bilan des dernières 24 heures est le moins élevé depuis le 5 avril. "Nous sommes en train de contrôler la propagation" du virus, a estimé Andrew Cuomo. Le gouverneur s'est entretenu lundi avec les gouverneurs de plusieurs États de la région pour discuter d'une levée progressive du confinement. À l'issue de cet entretien avec ses homologues du New Jersey, du Connecticut, du Rhode Island, de Pennsylvanie et du Delaware, il a annoncé la formation d'un groupe de coordination qui inclura trois représentants de chacun de ces Etats du Nord-Est américain.



"Nous pouvons maintenant prendre le chemin du retour à la normale", a déclaré Andrew Cuomo, "et avoir un plan qui prévoit le redémarrage de certaines activités, en maîtrisant un fragile équilibre." Interrogé quant à un calendrier, le gouverneur de l'État de New York a refusé de donner une date, mais il a indiqué que le début de la levée progressive du confinement était une question "de semaines".

Près de 3 millions de tests de dépistage effectués aux États-Unis

Selon Robert Redfield, le directeur des Centres américains de prévention et de lutte contre les maladies, les États-Unis "s'approchent du pic". Donald Trump a déclaré lors de son point presse quotidien : "Nous sommes prêts à monter des milliers (de lits) en plus si nous en avons besoin. Je ne pense pas que nous en ayons besoin, parce qu'il semble que nous ayons atteint un plateau, et même dans plusieurs cas que (les chiffres) baissent". Le Président a également indiqué que les États-Unis avaient procédé à près de trois millions de tests de dépistage. "Trois millions, plus que toute autre nation", a-t-il lancé.

Donald Trump ne maîtrise pas le déconfinement

Donald Trump a également affirmé que le redémarrage de tout, en partie des activités non essentielles, relevait de sa décision et non de celles des gouverneurs. Questionné sur ces déclarations, Andrew Cuomo a livré, en creux, une critique de la gestion de la crise par le gouvernement Trump et du manque de coordination au niveau national.



"Vous voulez changer le modèle de gestion? Vous pouvez le faire en tant que président, mais quel est le modèle ?", a déclaré le démocrate, soulignant que Donald Trump avait jusqu'ici largement laissé les États libres de leurs décisions pour affronter la pandémie. "Et apprenons du passé", a-t-il ajouté, "parce que, jusqu'ici, la navigation n'a pas été maîtrisée, soyons honnête."



Autre signe que les États s'organisent sans attendre de consignes du gouvernement fédéral, la Californie, l'Oregon et Washington ont annoncé conjointement lundi la constitution d'un "pacte régional" similaire à celui qui prend forme à l'Est. Le projet doit être présenté plus en détail mardi.