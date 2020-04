WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Crédit Image : WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP | Crédit Média : RTL | Date : 15/04/2020

publié le 15/04/2020 à 07:57

En pleine crise sanitaire mondiale du coronavirus, le président américain Donald Trump a suspendu, ce mardi 14 avril, le versement des États-Unis à l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Alors que le record du nombre de morts en 24 heures a de nouveau été battu dans le pays. Avec plus de 2.200 décès et que le bilan dépasse désormais les 26.000 victimes liées au Covid-19.

Donald Trump est de plus en plus critiqué par les Américains pour son retard à l'allumage face à cette épidémie. D'autant qu'il a été prouvé que Donald Trump était alerté des dangers de pandémie dévastatrice dès les premiers jours de l'année. Dos au mur, il a décidé d'attaquer et le bouc-émissaire est donc l'OMS qui ne recevra donc pas provisoirement le versement américain de près d'un demi milliard de dollars, le temps d'évaluer le rôle de cette instance internationale dans cette pandémie.

Beaucoup de pays pointent du doigt l'OMS qui a, selon eux, trop tardé à évaluer les dangers. Donald Trump va même plus loin et l'accuse d'avoir dissimulé la vérité pour faire plaisir à la Chine. Si la plupart des pays attendent que l'on sorte de cette pandémie pour demander des comptes à l'OMS, le président américain poursuit donc sa bataille contre les organisations mondiales comme ce fut le cas par le passé avec l'OMC, l'ONU ou encore l'Unesco, que les États-Unis ont quitté.