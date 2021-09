Il y a un mois et un jour entrait en vigueur le passe sanitaire. Il est désormais obligatoire pour prendre les trains longues distances et RTL a voulu savoir si les contrôles du passe sanitaire étaient bien effectifs à la SNCF. Nous avons en fait remarqué que ces contrôles sont très aléatoires.

À la suite des annonces d'Emmanuel Macron en juillet dernier, Christophe Fanichet, PDG de SCNF Voyageurs avait évoqué sur RTL des contrôles massifs de plusieurs types : à quai, à l'embarquement mais aussi à bord, et même lors du débarquement. Force est de constater que les contrôles ne sont pas massifs. Dans un document interne à la SNCF qui date de fin juillet et que nous avons pu consulter, il est marqué que les contrôles seront réalisés de manière aléatoire sur environ 25% des trains longues distances.

Mais dans les faits, c'est plutôt 20%. Environ 250.000 passagers sont contrôlés chaque semaine, alors que 400.000 passagers voyagent chaque jour. Dans la rédaction, nous avons fait un petit sondage : sur 44 journalistes ayant pris le train cet été, seuls 8 ont été contrôlés.

De fortes disparités dans les contrôles

Alors, nous avons voulu vérifier. Direction la gare de Lyon à Paris, pour un trajet vers Lyon Part Dieu. À peine arrivés dans le hall, nous sommes alpagués par des gilets bleus, qui nous proposent de contrôler notre passe sanitaire. Ce sont en fait des prestataires de la SNCF. Désormais munis d'un bracelet de couleur, nous pouvons accéder plus rapidement au quai. Les autres passagers sont contrôlés manuellement par des équipes de sécurité.

À bord, un rappel est encore effectué, mais en nous baladant dans le train, nous nous rendons compte que certains sont passés entre les mailles du filet. Il existe en fait de fortes disparités dans les contrôles. Vous avez plus de chances de vous faire contrôler dans les grandes gares que dans les plus petites, ce qui fait que sur un trajet complet, les passes sanitaires de certains passagers ne seront pas vérifiés s'ils montent dans des gares intermédiaires.

À bord, les contrôles sont rares également. Chez OuiGo, les contrôleurs ont même obtenu la garantie qu'ils ne vérifieront pas les passes sanitaires ni à bord ni en gare. De son côté, la SNCF indique que plus de 97% des voyageurs ont un passe sanitaire valide et assume ces contrôles aléatoires. La compagnie ferroviaire explique aussi que depuis un mois, les opérations se déroulent bien et de manière fluide.