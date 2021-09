Coronavirus : Moderna travaille sur un vaccin qui combine 3e dose et vaccin anti-grippal

Bientôt un vaccin anti-Covid efficace contre la grippe ? Le laboratoire Moderna, placé en premier plan dans la lutte contre l'épidémie de Covid-19, travaillerait sur le développement d'un nouveau vaccin qui combinerait la dose de rappel (3e dose) contre la Covid-19 et le vaccin anti-grippal.

Cette information a été communiquée par l'agence Reuters et relayée par Ouest-France. Le laboratoire pharmaceutique américain souhaiterait développer un vaccin contre la grippe plus efficace que les vaccins actuels et ainsi y intégrer la 3e dose anti-Covid. "Nous pensons qu’il y a une très grande opportunité devant nous, si nous pouvions mettre sur le marché un rappel annuel pan-respiratoire hautement efficace", a dit le directeur général de Moderna, Stéphane Bancel, ce jeudi.

"Nous pensons que Moderna pourrait être le premier à commercialiser cette nouvelle opportunité importante", dit-il encore selon Reuters. Moderna souhaiterait également intégrer par la suite, dans une seule injection annuelle, des vaccins contre des maladies respiratoires et le virus respiratoire syncytial (VRS), qui peut-être responsable de bronchiolites chez les nourrissons.