Coronavirus : pourquoi la Chine a-t-elle reconfiné ?

Depuis ce dimanche 13 mars, ce sont des millions de citoyens chinois qui ont été de nouveau confinés. Le pays enregistre le chiffre le plus élevé de cas quotidiens depuis le début de la pandémie. C'est donc la plus grande flambée épidémique depuis deux ans. Dans la seule province du Jilin, ce sont plus de 5.000 nouveaux cas de Covid variant Omicron qui ont été détectés en seulement 24 heures. Du jamais-vu.

La conséquence a été immédiate à Shenzen, dans le Sud du pays. Ici, 17 millions de personnes ont été contraintes de se reconfiner. Shenzen est pourtant le cœur des nouvelles technologies made in China. Cette décision impacte donc des usines gigantesques qui emploient jusqu’à 300.000 ouvriers pour confectionner la plupart des produits Apple.

Mais le gouvernement chinois ne veut prendre aucun risque face au Covid. Dépisté pour la première fois sur le territoire fin 2019, le coronavirus semblait avoir disparu de la Chine. Mais la souche Omicron a donné lieu ces derniers mois à de nombreux foyers de contaminations dans l'ensemble du pays.

Si la Chine s'inquiète, les chiffres restent vraiment faibles

Pourtant, le rebond épidémique que connaît la Chine ne doit pas forcément être le synonyme d'une inquiétude en France. Le gouvernement chinois a toujours été favorable à une certaine forme de radicalité, avec une politique "zéro Covid". Le confinement a été ordonné après le signalement de seulement 66 cas positifs au coronavirus.

Par ailleurs, les autorités ont également déclaré que les citoyens ne pouvaient pas quitter ou entrer dans la ville sans un test négatif des dernières 48 heures. Selon le gouvernement chinois, il n'y aurait donc pas de risque de propagation du virus au-delà des frontières.

Les chiffres de nouveaux cas restent assez modestes en Chine, en comparaison des bilans enregistrés ailleurs dans le monde. Mais ils sont élevés pour la Chine qui n'a comptabilisé qu'environ 120.000 cas de Covid depuis le début de l'épidémie. Le dernier décès dû au Covid remonte officiellement au début de 2021.