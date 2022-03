Coronavirus : dans quels lieux faut-il garder le masque ce lundi ?

Début d'allègement dans les mesures anti-Covid. Depuis ce lundi 14 mars au matin, les Français ne sont plus obligés de porter le masque dans les lieux clos, hormis les transports et les établissements de santé, comme les Ephad.

Sur RTL ce lundi matin, Jean-François Delfraissy partage la vision du gouvernement : "il est fondamental de garder le masque dans les transports et dans les lieux de soin". Pour les personnes moins à risques, le Président du Conseil Scientifique assure qu'actuellement "il est impossible de demander à une population jeune en France, avec le niveau de circulation virale que nous avons, de continuer à porter le masque, ce n'est pas possible, ça n'aurait pas marché.

Mais il recommande fortement aux personnes les plus fragiles de le porter "dans un certain nombre de lieux fermés", avant d'ajouter que "ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'obligation qu'on ne peut pas porter le masque pour les personnes fragiles".

Et pour cela, Jean-François Delfraissy compte montrer l'exemple. "Personnellement, je continuerai à porter le masque quand je serai à Paris dans des rues très passantes", explique-t-il.