Variant Omicron : le nombre de réinfections en forte hausse

Crédit : Magali Cohen / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

La situation sanitaire s'améliore progressivement sur le territoire français. "Nous constatons depuis plusieurs semaines un effondrement de la vague Omicron, qui réduit son allure par deux chaque semaine", a détaillé le ministre de la Santé Olivier Véran, invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI, ce dimanche 20 février.

À titre d'illustration, le nombre de contaminations a fortement chuté. Selon les dernières données de Santé publique France, 59.003 nouveaux cas ont été recensés dimanche contre 464.769 le lundi 17 janvier, soit près de cinq fois moins. Toutefois, un nouveau phénomène s'est amplifié ces derniers mois, les réinfections. Celles-ci concernent les personnes qui ont contracté le virus deux fois à plus de deux mois d'écart.

Selon franceinfo, 3,6% des cas de Covid-19 depuis le mois de décembre sont des réinfections, soit quatre fois plus qu'entre mars et décembre 2021. Elles touchent particulièrement, à 52%, la tranche des 18-40 ans. En cause : l'échappement vaccinal du variant Omicron. Cette mutation du virus, qui concerne 99,1% des cas de Covid-19, est responsable de 80% des réinfections. À noter qu'une première infection à Omicron protège à 88% des formes graves. Ainsi, la plupart de ces réinfections sont asymptomatiques.