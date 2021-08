Coronavirus : pourquoi l’Allemagne impose une quarantaine aux Français vivant dans le sud ?

Les territoires et départements français d'outre mer comme la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, Saint Martin et Saint Barthélemy sont également concernés. À partir du dimanche 8 août, l'Allemagne va imposer une quarantaine pour les voyageurs non immunisés en provenance d'Occitanie, de la Provence-Alpes-Côte-d'Azur et de la Corse, a annoncé vendredi 6 août l'institut de veille sanitaire Robert Koch (RKI). Une décision prise à la résurgence des cas de coronavirus dans ces trois régions du sud de la France.

Les voyageurs venant de ces régions touristiques devront observer une quarantaine de 10 jours s'ils ne disposent pas d'un passe sanitaire prouvant qu'ils ont été vaccinés deux fois ou sont considérés comme guéris. Cette période d'isolement pourra toutefois être réduite à cinq jours sur présentation d'un test négatif.

L'institut a décidé de classer ces régions dans les zones à "haut risque" de contamination par le nouveau coronavirus, avec une incidence de nouveaux cas supérieure à 200 pour 100.000 habitants sur sept jours. En Provence-Alpes-Côte-d'Azur par exemple, l'incidence dépasse actuellement les 500. L'Espagne, une autre destination touristique prisée par les Allemands, figure également dans cette catégorie depuis fin juillet, tandis que les Pays-Bas, qui connaissent une accalmie des nouvelles infections, en sont en revanche ressortis.

Une résurgence modérée des contaminations

À un moment où la campagne de vaccination ralentit en Allemagne, le pays s'inquiète d'une quatrième vague de la pandémie, même si la résurgence des infections causées par le très contagieux variant Delta reste à ce stade plus modérée que chez la plupart de ses voisins. Vendredi, il a enregistré 3.448 nouveaux cas en 24 heures et 24 décès, avec un taux d'incidence de 20,4. Quelque 54% de la population a reçu deux doses de vaccins.

Pour éviter un emballement des contaminations sur son sol au retour des vacances estivales comme il y a un an, l'Allemagne a récemment généralisé l'obligation pour les voyageurs de présenter un certificat de vaccination ou un test négatif à leur entrée dans le pays. Cette obligation, qui s'applique à partir de l'âge de 12 ans, ne valait auparavant que pour les personnes arrivant en avion et se trouve désormais étendue à tous les modes de transport. Les frontaliers et les voyageurs en transit en sont toutefois exemptés.

La chancelière Angela Merkel doit rencontrer mardi les chefs de gouvernement des régions allemandes, compétents en matière sanitaire conformément au système fédéral, pour faire notamment un point sur la situation sanitaire et les moyens d'encourager les réticents à se faire vacciner, y compris via des tests payants comme en France.