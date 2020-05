publié le 06/05/2020 à 14:01

Critiqué à l'international pour avoir longtemps dissimulé la gravité de l'épidémie de coronavirus, le régime chinois fait aujourd'hui face à une défiance inédite comme le souligne Valérie Niquet, responsable du pôle Asie à la Fondation pour la Recherche Stratégique.

"Déjà il y a quelques semaines, des journaux à Hong-Kong avait mentionné la possibilité que cette épidémie ait commencé aux alentours de Wuhan déjà dès le mois d'octobre ou même de septembre. Ce ne serait pas illogique que quelques cas aient pris de l'ampleur puis qu'ils aient été dénoncés par les médecins en décembre avant qu'on leur demande de se taire pour préserver la stabilité politique. Le gros problème de la Chine c'est cette méfiance (...) et sa faute c'est que les statistiques ne sont pas fiables, qu'il n'y a pas de transparence, que les journalistes ne peuvent agir librement, qu'on ne sait toujours pas qui était même le patient zéro ni l'animal qui a été transmis. Pékin par exemple a refusé de fournir des souches vivantes à des laboratoires aux États-Unis qui auraient permis de mieux travailler sur ce virus", assure Valérie Niquet.

"Il y a cette culture du secret d'un régime pour qui toute information est un objet politique qui doit être maîtrisé. Toute cette atmosphère de contrôle des idées, des pensées, des informations qui fait qu'on ne peut pas avoir confiance dans la Chine et que cela nuit considérablement à l'image d'un pays qui est la deuxième puissance économique mondiale. La Chine risque une prise de conscience qui se produit en Europe, aux États-Unis et aussi sur le continent africain du fait que ce système est potentiellement dangereux et extrêmement nuisible. On a les épidémies de grippes porcines, H1N1 et autres qui sont dues aux mêmes causes et on en aura peut être d'autres si ce régime refuse de se réformer", prévient Valérie Niquet.