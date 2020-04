Coronavirus : le Dalaï Lama appelle à une "responsabilité universelle"

publié le 23/04/2020 à 01:05

Mercredi 22 avril, le Dalaï Lama a appelé les peuples du monde entier à combattre la pandémie de coronavirus à travers "un véritable sens de responsabilité universelle". "Au milieu de cette lutte, nous devons nous rappeler les valeurs de compassion et de soutien mutuel", a écrit le dirigeant spirituel du Tibet dans un communiqué à l'occasion de la 50e journée mondiale de la Terre.

Alors que la pandémie mondiale du Covid-19 a déjà fait 181.234 victimes et infecté plus de 2.600.000 personnes dans le monde, le prix Nobel de la Paix a appelé à la solidarité. L'épidémie "nous menace tous, sans distinction de race, de culture ou de genre et nous devons répondre en tant qu'une seule humanité", a-t-il estimé. Le Dalaï Lama vit en Inde après avoir fui le Tibet en 1959, et réside à Dharamsala, dans le Nord du pays.