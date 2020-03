Coronavirus : le couvre-feu imposé dans toute la Guyane

et AFP

publié le 25/03/2020 à 19:22

Alors que l'ensemble de la métropole française est confiné depuis le mardi 17 mars, le préfet de Guyane a décidé de mettre le territoire français d'Amérique du sud sous couvre-feu de 21h à 5h du matin. Cette mesure, qui est appliqué dès ce mercredi 25 mars et qui durera jusqu'au 15 avril, vise à lutter contre l'expansion du coronavirus.

"Seuls les déplacements absolument nécessaires, sur présentation d'un document spécifique, peuvent s'effectuer hors de ces plages horaires", précise la préfecture dans un communiqué, qui rappelle que "les rassemblements festifs ou sportifs sont interdits". Il s'agit du deuxième territoire français d'Outre-mer, après Mayotte, dans l'océan Indien, à mettre en place un couvre-feu sur l'ensemble du territoire.

La veille, la mairie de Cayenne, capitale de la Guyane, avait déjà décidé de mettre en place un couvre-feu sur la ville. Avec plus de 83.000 km², la superficie de la Guyane est aussi grande que celle du Portugal et son territoire est couvert à 95% par la forêt. Elle compte plus de 290.000 habitants.