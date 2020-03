publié le 06/03/2020 à 13:01

Les autorités sanitaires américaines ont procédé jeudi 5 mars à des tests à bord d'un navire de croisière tenu à distance des côtes californiennes pour déterminer si passagers et membres d'équipage avaient contracté le nouveau coronavirus.

Certaines personnes à bord du paquebot "Grand Princess" ont manifesté des symptômes grippaux compatibles avec le coronavirus alors qu'un homme âgé de 71 ans est mort du Covid-19 après avoir voyagé sur ce navire durant une récente croisière au Mexique. Quelque 62 touristes étaient demeurés à bord pour se rendre à Hawaï après cette croisière au Mexique et s'y trouvaient toujours jeudi 5 mars.

Le "Grand Princess" devait initialement accoster mercredi 4 mars à San Francisco mais les autorités s'y sont opposées, et le paquebot faisait jeudi après-midi des ronds dans l'eau à une centaine de kilomètres au large de la côte.

Où et quand accoster ?

Le navire, de retour de Hawaï, a écourté son voyage car certains parmi des touristes (2.383 au total) et membres d'équipage (1.100) ont commencé à manifester des signes d'infection. Jeudi midi, les passagers qui circulaient jusque-là librement, à moins d'avoir été présents sur cette précédente croisière, ont reçu pour instruction de rester dans leurs cabines.

Les autorités sanitaires n'étaient pas en mesure jeudi de dire quand et où le "Grand Princess" serait en mesure d'accoster. Le navire appartient à la compagnie Princess Cruises, qui possède également le "Diamond Princess", placé en quarantaine en février au Japon et où plus de 700 contaminations ont finalement été recensées, dont six mortelles.