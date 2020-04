publié le 09/04/2020 à 19:22

La Maison Blanche a-t-elle réagi trop tard à la menace épidémique ? De nouveaux éléments diffusés par la chaîne de télévision américaine ABC News, affirment en effet que l'administration Trump aurait été informée dès fin novembre qu'un virus sévissait en Chine. À l'époque, le Covid-19 n'était encore cantonné qu'à Wuhan, épicentre de la pandémie, et à sa région, mais déjà les services secrets américains alertaient sur sa propagation.

Ces inquiétudes auraient ainsi été détaillées dans un rapport du renseignement du National Center for Medical Intelligence (NCMI), une branche de l'Agence du renseignement de la défense. Dans ce document, les analystes concluaient que ce virus pouvait constituer un "événement cataclysmique", indique une source à ABC News.

Ce rapport aurait ensuite été diffusé "à plusieurs reprises" à l'Agence du renseignement, au Pentagone et à la Maison Blanche. Dès début janvier, ces éléments auraient ainsi été détaillés dans le brief quotidien reçu par le président américain de la part des services de renseignement. Mercredi, le Pentagone a démenti l'existence d'un tel document.

Si ces éléments sont avérés, "le gouvernement américain aurait pu accélérer les efforts d'atténuation et de confinement bien plus tôt pour se préparer à une crise sur le point de rentrer dans le pays", écrit ABC News. Malgré cela, le 26 février, Donald Trump jugeait encore le risque de propagation "très faible" dans le pays. Ce jeudi 9 avril, les États-Unis comptent plus de 14.000 morts et 432.000 cas.