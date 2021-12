Coronavirus : la Grèce rend le vaccin obligatoire pour les plus de 60 ans

C'est une deuxième en Europe. Après le Vatican qui a imposé le vaccin depuis février à ses habitants et ses travailleurs sous peine d'être licenciés, la Grèce vient de rendre son vaccin obligatoire pour les plus de 60 ans.

"Les Grecs âgés de plus de 60 ans doivent prendre rendez-vous pour un premier vaccin d'ici au 16 janvier, leur vaccination devient obligatoire", a déclaré Kyriakos Mitsotakis, le Premier ministre dans une déclaration au conseil des ministres ce mardi 30 novembre.

"La mesure doit encore être soumise à un vote parlementaire", a-t-il ajouté, mais les législateurs devraient l'approuver. Cette mesure intervient dans un contexte de cinquième vague en Europe. Plus de 500.000 Grecs âgés de plus de 60 ans refusent toujours la vaccination, arrivant souvent à l'hôpital et "entravant le traitement d'autres maladies graves", a déclaré Kyriakos Mitsotakis.

Une amende de 100 euros pour les récalcitrants

Les personnes qui refuseront de se faire vacciner s'exposent à une amende de 100 euros par mois. Pour le Premier ministre, "il s'agit d'une protection, pas d'une punition", avant d'ajouter que "les vaccins, les tests et la distanciation sociale sont la réponse, pas un enfermement", a-t-il ajouté.

En Europe, le sujet de la vaccination obligatoire revient souvent dans les discussions, mais les États prônent pour la vaccination ciblée, notamment à l'égard des soignants. Deux pays devraient suivre la voie de la Grèce, il s'agit de l'Autriche et de l'Allemagne.

En Autriche, le chancelier Alexander Schallenberg a décidé de la rendre obligatoire dès le 1er février 2022. En Allemagne, le futur chancelier Allemand Olaf Scholz s'est déclaré "favorable" ce mardi à une vaccination obligatoire pour tous les Allemands.