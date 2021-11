Coronavirus : l'Autriche reconfine toute sa population, le vaccin bientôt obligatoire

Face à une nouvelle vague de coronavirus, l'Autriche vient d'annoncer que l'ensemble de sa population sera reconfinée dès ce lundi 22 novembre, y compris les vaccinés. De plus, le chancelier conservateur Alexander Schallenberg a indiqué que la vaccination sera obligatoire à partir du 1er février.

Il s'agit du premier État européen à prendre une mesure si radicale pour contrer la reprise épidémique. Depuis le 15 novembre, les personnes non-vaccinées n'ont plus le droit de quitter leur domicile sauf pour des besoins essentiels, courses, soins médicaux, ou pour faire du sport. Un régime désormais appliqué à l'ensemble des 8,9 millions d'Autrichiens.

L'Autriche présente 66% de personnes complétement vaccinées, un chiffre qui la place légèrement en dessous de la moyenne européenne. "Malgré des mois de persuasion, nous n'avons pas réussi à convaincre suffisamment de gens à se faire vacciner", a regretté le chancelier. ""Augmenter durablement le taux de vaccination est le seul moyen de sortir de ce cercle vicieux".

La hausse, constatée à travers l'Europe, des contaminations et la reprise, dans certains pays, des hospitalisations, poussent de plus en plus de pays à agir. En France, l'obtention d'un passe sanitaire sera conditionnée, à partir du 15 décembre, à la dose de rappel pour les personnes de plus de 65 ans. Aux Pays-Bas, les commerces, incluant les bars et restaurants doivent fermer à 20h au plus tard et l'Allemagne a décidé de limiter l'accès à de nombreux lieux publics aux personnes vaccinées ou guéries de la Covid-19.