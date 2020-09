publié le 06/09/2020 à 13:29

Aux États-Unis, la vengeance est un plat qui se mange froid : c’est ce qui ressort du livre de Michael Cohen, l’ancien avocat de Donald Trump. À deux mois de la présidentielle américaine, l'ex-homme de confiance balance. Les propos sont parfois insoutenables mais rappelons que l'auteur n'est pas non plus un modèle d'honnêteté.

Ce dernier était dans le premier cercle du président Trump avant d’avoir été condamné à trois ans de prison ferme pour avoir menti pendant la campagne présidentielle de 2016 du président américain.

Dans ce livre - Disloyal, A Memoir : The True Story of the Former Personal Attorney to president Donald J. Trump - il parle d'"un tricheur" pour évoquer le président américain, mais aussi d’"un menteur, un fraudeur, un intimidateur, un raciste, un prédateur et d’un escroc". Il rapporte que le président lui aurait dit que les Noirs et les Latinos sont trop stupides pour voter pour lui.

Une haine obsessive pour Barack Obama

Par ailleurs, le président ressentirait du mépris et de la haine pour son prédécesseur, Barack Obama. Donald Trump aurait même recruté un faux Barack Obama pour le rabaisser rituellement et le renvoyer.

"Cite-moi un pays dirigé par un Noir qui n'est pas un trou à merde", aurait dit Trump à son avocat. "Ce sont tous des putain de chiottes", aurait ajouté le président.

D'après l'auteur du livre, à la mort de l'ancien président de l'Afrique du Sud, Nelson Mandela, Donald Trump aurait déclaré : "Mandela a bousillé son pays, maintenant c'est un trou à merde, putain de Mandela". Il aurait ainsi regretté le régime de l’apartheid.