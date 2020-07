Coronavirus : la Corée du Nord annonce son premier cas "suspecté" de Covid-19

publié le 26/07/2020 à 11:33

La Corée du Nord a fait état dimanche 26 juillet d'un premier cas "suspecté" de nouveau coronavirus, ordonnée le confinement de la ville de Kaesong (sud) où il a été détecté, et s'est placée en état d'"urgence maximale" pour enrayer le fléau.

Ce cas concerne une personne qui "est rentrée le 19 juillet après avoir franchi illégalement la ligne de démarcation" qui fait office de frontière avec la Corée du Sud, a annoncé l'agence officielle KCNA.

Si confirmé, il s'agirait du premier cas officiellement recensé de Covid-19 en Corée du Nord où l'infrastructure du système de santé est particulièrement inadéquate pour traiter une telle épidémie.

"Un fugitif qui s'est rendu dans le sud il y a trois ans"

La personne suspectée de porter le virus est présentée comme "un fugitif qui s'est rendu dans le sud il y a trois ans" et a été retrouvé dans la ville de Kaesong, à la frontière avec la Corée du Sud. Cette personne aurait ainsi réussi à franchir la frontière lourdement fortifiée qui sépare les deux pays.

Toutefois, depuis la Corée du Sud, il n'y a pas eu d'informations sur une quelconque tentative de passage frauduleux de cette frontière, marquée entre autres par des zones minées, soit l'une des frontières les plus surveillées militairement dans le monde.

Selon l'agence KCNA, la personne en question "a été dans un premier temps mise sous stricte quarantaine, et toutes les personnes (...) qui sont entrées en contact avec cette personne et celles qui sont allées dans cette ville ces cinq derniers jours font l'objet d'une enquête approfondie".

Aucun cas précédemment

Pyongyang avait auparavant assuré qu'il n'y avait aucun cas de coronavirus et que les frontières du pays resteraient fermées. La Chine et la Corée du Nord partagent 1.400 kilomètres de frontière qui est particulièrement poreuse durant l'hiver, lorsque les rivières gelées facilitent les passages clandestins.

Des dizaines de ressortissants de la Corée du Nord franchissent ainsi quotidiennement la frontière pour acheminer des produits de contrebande et les analystes font valoir qu'ils ont probablement transporté le virus dans ce pays isolé, avant même la fermeture des frontières.

"Sans doute le coronavirus a-t-il été importé dans le Nord depuis la Chine", a dit Go Myong-hyun, un analyste de l'Institut Asan pour des études politiques, soulignant le trafic frontalier élevé entre les deux pays et le nombre important de cas rapportés par Pékin.

Kim Jong Un convoque une réunion de crise

Pour faire face à la "situation dangereuse (...) qui pourrait conduire à une catastrophe mortelle et destructrice", le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a convoqué samedi une réunion d'urgence du bureau politique pour adopter un "système d'urgence maximal et émettre une alerte de haut niveau" pour contenir l'épidémie, a affirmé l'agence officielle.



Malgré des mesures de quarantaine stricte, "on dirait que le vicieux virus est entré dans le pays", a dit Kim Jong Un selon KCNA. Le dirigeant nord-coréen a dit que le gouvernement avait pris "la mesure préventive de confiner totalement la ville de Kaesong" le 24 juillet, a-t-on ajouté de même source.



Pour sa part, la Corée du Sud a signalé samedi une recrudescence des cas, enregistrant son bilan le plus élevé en près de quatre mois avec 113 nouveaux cas, dont 86 concernent des personnes arrivées de l'étranger. La pandémie de Covid-19 qui s'est déclarée fin 2019 en Chine a fait près de 640.000 morts dans le monde et poursuit sa progression. Plus de 280.000 nouvelles contaminations ont été recensées pour la seule journée de vendredi.