publié le 31/03/2020 à 18:49

Les mesures de confinement de la population pour lutter contre le coronavirus en Russie s'étendent le 31 mars à des dizaines de régions du pays. Au moins 40 sur les 85 qui composent le pays ont annoncé des restrictions de circulation. Moscou a été la première à décider le confinement de ses 12 millions d'habitants, le 30 mars.

Les députés de la Douma, la Chambre basse du Parlement, ont également adopté un paquet législatif comprenant des peines renforcées contre les personnes ne respectant pas le confinement, pouvant aller jusqu'à sept ans de prison pour les violations de quarantaine ayant eu pour conséquence la mort d'au moins deux personnes.

Les députés ont par ailleurs voté en deuxième lecture un projet de loi prévoyant des sanctions sévères, jusqu'à cinq ans de prison, pour la diffusion de fausses informations relatives au nouveau coronavirus.

17 morts et 2.237 cas avérés

Selon le dernier bilan officiel, la Russie comptait 2.237 cas avérés de coronavirus et 17 morts. 500 contaminations et 8 décès ont été recensés entre le 30 et le 31 mars, un record jusqu'à présent. Le pays reste relativement épargné par l'épidémie. Fin janvier, la Russie avait fermé sa frontière terrestre avec la Chine, et interdit l’entrée des ressortissants chinois sur son territoire, tout en imposant une quarantaine à tout étranger arrivant dans le pays.

Réquisition des données téléphoniques

Le Premier ministre russe, Mikhaïl Michoustine, a ordonné le recours aux données des opérateurs téléphoniques pour contrôler le respect du confinement. La mesure vise notamment à vérifier que toutes les personnes placées en confinement à domicile après un séjour à l'étranger respectent bien les règles.

Vers un vaccin russe?

"Nous commençons déjà des tests sur des animaux de laboratoire, afin d'évaluer l'efficacité et la sécurité" du vaccin, déclarait le 16 mars Ilnaz Imametdinov, un responsable du Centre d'État de recherche en virologie et biotechnologie Vektor. La Russie attend les premiers résultats concrets de ce remède, combinant un antipaludéen et des antibiotiques, d'ici le mois de juin.