Coronavirus en Italie : deux nouveaux foyers inquiètent à Rome

L'Italie est le pays le pays européen le plus touché par l'épidémie de coronavirus.

et AFP

publié le 13/06/2020 à 21:38

Un hôpital et un immeuble squatté sont désormais en quarantaine après des inquiétudes des autorités sanitaires italiennes. Ces deux nouveaux foyers comptabilisent plus d'une centaine de personnes atteintes du Covid-19 et cinq en sont décédées.

Le foyer principal se situe à l'hôpital San Raffaele Pisana, dans la banlieue de Rome. 104 cas y ont été dénombrés pour cinq décès, deux personnes sont mortes dans les dernières 24 heures, des femmes âgées de 89 et 92 ans.

Deux techniciens de la chaîne de télévision Rai, qui ont été en contact avec des patients positifs ont à leur tour été contaminés. Tous les employés du site dans lequel ils travaillent sont soumis à des tests. "La vigilance reste très grande et les patients positifs ont tous été transférés", alors que le foyer épidémique est "sous contrôle et semble ralentir", a affirmé un responsable.

Un immeuble bouclé par la police

Un deuxième foyer a fait son apparition dans un immeuble du sud de Rome. Neuf cas ont été identifiés, tous ont été hospitalisés et l'immeuble, où habitent une centaine de personnes, a été placé en quarantaine et bouclé par la police. Leurs courses sont livrées par la Croix Rouge.

La situation "reste sous contrôle", ont assuré les autorités sanitaires. L'Italie compte 34.301 morts et une économie exsangue. En Lombardie, principal foyer du pays, la maladie semble maîtrisée. Le nombre de victime est passé en dessous de 100 morts par jour et les contaminations sont limitées.

Depuis le 3 juin, les frontières sont désormais ouvertes et les touristes étrangers pourront revenir cet été.