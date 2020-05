Coronavirus en Italie : le pays compte sur le tourisme pour se relever de la crise

publié le 27/05/2020 à 12:58

Des lieux de cultes aux commerces, la vie reprend en Italie, pays fortement touché par l'épidémie de Covid-19. À Rome, les vitrines pétillent de rose, orange et jaune. "La réouverture a été très émouvante, des clientes nous ont confié que des ballerines effectuaient leur premier achat après deux mois de confinement", nous confie Stefania Mitiga, cofondatrice d'une marque de ballerines artisanales.



"Moi je reste très prudente, mais beaucoup de gens ne portent pas de masques", explique une cliente de sa boutique. Certes la situation épidémiologique est sous contrôle, mais dans le nord du pays industrialisé, la Lombardie et le Piémont restent surveillés et les jeunes ont tendance à se relâcher.

Agglutinement sur les places, apéros en terrasse, on oublie le masque obligatoire, on postillonne et cela fâche le chef du gouvernement : "Ce n'est pas encore le temps des fêtes, de la movida et des rassemblements", déclare Giuseppe Conte.

L'Italie mise sur le tourisme

Il faut dire que pour suturer les plaies de son économie, le pays compte sur le tourisme, "une de ses grandes ressources", rappelle Giovanni Sebastianelli, directeur de l'agence nationale du tourisme. "Ce secteur représente 13% du PIB. L'an dernier nous avons accueilli 5 millions de Français. Là nous misons sur la promotion du pays fondé sur la diversité des paysages et de sa culture". Plusieurs musées ont déjà rouvert et nous pourrons les visiter en toute sérénité.