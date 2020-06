Francis Cabrel rend hommage à Dick Rivers sur RTL

publié le 13/06/2020 à 18:02

C'est un chanteur qui a bien connu Dick Rivers et qui lui rend hommage sur RTL. Francis Cabrel a rencontré Dick Rivers, "dans les années 80, on s'est aperçu qu'on aimait la même musique. C'était un érudit, il en parlait de façon très savante", se souvient son ancien acolyte. Sur scène, "on avait choisi la crème des musiciens, on a pris beaucoup de plaisir".

"Je suis très fier de cette période là, je côtoie mes amis", insiste Francis Cabrel qui a sorti vendredi Rock'n'roll Show, un coffret CD/DVD de 19 titres qui remet au goût du jour la tournée qu'il a effectuée avec Dick Rivers et d'autres musiciens en interprétant le répertoire de monstres sacrés du genre, comme Chuck Berry, Elvis Presley, Buddy Holly et Eddie Cochran, des Everly Brothers.

Le coffret devait sortir au mois d'avril, le jour d'anniversaire de la date du décès de Dick Rivers. "C'est quand on s'est retrouvé autour de lui que tout ça est remonté à la surface, heureusement qu'on avait un témoignage de tout cela", poursuit le musicien.