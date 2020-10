publié le 27/10/2020 à 15:54

Les autorités italiennes commencent à redouter une bombe sociale après le dernier décret, particulièrement restrictif, entré en vigueur ce lundi 26 octobre pour tenter d'éviter le retour au cauchemar du printemps dernier. Des milliers d'Italiens ont ainsi manifesté, plus ou moins violemment, du nord au sud du pays contre les mesures de couvre-feu, anti-Covid.

À Milan et Turin, les deux villes les plus touchées par la première vague, des milliers de personnes ont manifesté lundi contre la fermeture des restaurants et des bars à 18 heures, ainsi que de tous les équipements sportifs et de loisirs.

Tout a commencé le week-end dernier à Naples, ville miroir du malaise social et économique qui s'accroît de jour en jour en Italie, tout comme le nombre de cas positifs au virus. De violents heurts ont éclaté entre des manifestants et la police, faisant quelques blessés et de nombreux dégâts. Depuis la révolte contre la suspension des activités de loisirs et la fermeture à 18h des bars et restaurants s'étend de la Lombardie à la Sicile.

"Liberté, liberté, laissez-nous travailler"

À Turin, où les policiers ont essuyé des jets de cocktails Molotov, des magasins de luxe ont été saccagés ; à Milan et Palerme, les gens sont descendus dans les rues, scandant ces slogans : "liberté, liberté, laissez-nous travailler".

D'autres manifestations sont prévues, notamment à Rome, en dépit des appels au calme lancés par le gouvernement, qui promet d'augmenter les aides financières pour les secteurs les plus touchés par le reconfinement partiel, celui-ci n'étant peut-être que le prélude à un nouveau reconfinement général.