publié le 13/01/2021 à 13:24

Israël a incontestablement un temps d'avance sur le reste du monde côté vaccination. Quelque deux millions d'Israéliens, sur neuf millions d'habitants, ont déjà reçu leur première dose du vaccin Pfizer-BioNTech dans le cadre d'une campagne ambitieuse menée tambour battant depuis le 19 décembre.

Benjamin Netanyahu, en campagne pour les élections législatives du 23 mars, met en avant son rôle dans cette campagne de vaccination, qu'il a lancée devant les caméras. Il affirme notamment que ses discussions avec les laboratoires Pfizer et Moderna permettront de vacciner toute la population d'Israël de plus de 16 ans d'ici fin mars.

Selon plusieurs médias, Israël aurait d'ailleurs déboursé davantage que le prix du marché pour assurer un approvisionnement suffisant de ce vaccin. Mais au-delà des volumes achetés, des observateurs estiment que le succès de la stratégie du gouvernement s'explique par l'implication des caisses d'assurance maladie dans la vaccination.



Les caisses d'assurances maladies au coeur de la stratégie vaccinale

Chaque Israélien doit être affilié à l'une des quatre caisses d'assurance maladie du pays qui, grâce aux informations précises dont elles disposent, contactent personnellement les assurés au sujet de la vaccination. Une stratégie payante et qui permet également à l'État hébreu de recueillir avant tout le monde des données précieuses sur les propriétés du vaccin. Et notamment sur la grande question de ces derniers mois : vacciner protège-t-il aussi les autres du coronavirus?

Le vaccin réduirait la transmission

Les chiffres, communiqués mardi par deux des principales caisses d'assurance maladie du pays. sont en ce sens plutôt encourageants. Ces deux études portent chacune sur 4.000 personnes qui ont reçu le vaccin de Pfizer. Elles montrent que 14 jours après la première injection, le taux d'infection chute de 33% selon l'une des études, de 72% pour l'autre. Cela voudrait dire que non seulement ces personnes ne vont pas développer la maladie, mais qu'elles ne vont pas non plus transmettre le virus à d'autres.

Ce sont les premières études à cette échelle au niveau mondial. Israël vaccine massivement sa population. Un petit bémol cependant : 17% des personnes hospitalisées à cause de la Covid-19 ces derniers jours avaient bien reçu la première injection du vaccin. Le rappel, qui doit s'effectuer un mois après, serait donc bien indispensable pour assurer l'immunité. À ce jour, selon le ministère de la Santé, plus de 70% des Israéliens âgés de plus de 60 ans ont déjà reçu la première dose du vaccin.

Des passeports verts

Israël se veut aussi à la pointe du côté de la transmission des informations. Les autorités travailleraient également à un "passeport vert", une application mobile dont, selon le Jerusalem Post, une première version a été présenté la semaine dernière.



Son principe : "quiconque reçoit une vaccination pourra présenter un certificat qui lui permettra d'entrer dans les centres commerciaux et (d'obtenir) toutes sortes de services", indiquait le Premier ministre fin décembre. "Cela encouragera les opérations de vaccination et nous aidera à revenir rapidement à la normale", estimait-il. Une initiative incitative qui devrait permettre à Israël d'encore accélérer sa stratégie vaccinale.