Coronavirus en Inde : l'ambassadeur de France fait le point sur la situation

Coronavirus en Inde : "On commence à voir une baisse dans certaines régions", dit l'ambassadeur de France

publié le 08/05/2021 à 11:32

L'Inde fait face à une vague meurtrière qui bat des records, le gouvernement indien a affirmé ce samedi 8 mai que plus de 4.000 nouveaux décès ont été dénombrés au cours de ces dernières 24 heures, un chiffre jamais atteint auparavant. Ce bilan a de fortes chances d'être encore plus lourd en réalité.

"Quand un pays connait une telle vague et une telle épidémie, les chiffres ne sont pas d’une grande précision", confie Emmanuel Lenain, ambassadeur de France en Inde, invité sur RTL. "C'est sûr que la vague est d'une grande ampleur et met en difficulté tout le système hospitalier, qui manque de matériel et surtout d'oxygène", poursuit-il.

La hausse affolante des courbes en Inde est toutefois à nuancer selon l'ambassadeur, "on commence à voir dans certaines régions une baisse du nombre de nouvelles contaminations journalières, simplement c'est un pays à l'échelle d'un continent, donc il y a des régions où ça continue à progresser", constate Emmanuel Lenain.