Coronavirus : pourquoi certains pays manquent d'oxygène

et AFP

publié le 30/04/2021 à 21:24

La France, mais aussi les États-Unis, l'Allemagne ou encore le Royaume-Uni ont annoncé qu'ils enverraient des capacités d'oxygène à destination de l'Inde, submergée par une violente troisième vague du nouveau coronavirus. Le pays du sud de l'Asie n'est pas le seul à souffrir d'un manque d'oxygène, alors que le Kenya et la Syrie sont eux aussi confrontés à une pénurie en cette fin du mois d'avril.

Selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) un patient de la Covid-19 sur cinq a besoin d'un soutien en oxygène. Ceci concernerait plus de 500.000 personnes par jour. Comme l'explique Trevor Duke, professeur à l'université de Melbourne, dans The Conversation, ce nouveau coronavirus peut provoquer une hypoxémie, ce qui entraîne une diminution dans la quantité d'oxygène dans le sang. Pour les cas sévères, donc, un apport en oxygène permet de soulager le système et offre du temps aux poumons pour se guérir.

Plusieurs solutions existent pour produire de l'oxygène médical. Par exemple, il est possible de l'isoler parmi les gaz contenus dans l'air, le compresser, le filtrer, le purifier puis le condenser, pour lui permettre d'être transporté dans des containers isolants à une température inférieure moins 182 degrés Celsius.

Un processus complexe, qui explique des coûts de production et de transport élevés, et une difficulté d'assurer un approvisionnement dans des pays modestes. Simple en Europe ou en Amérique du Nord, l'opération est particulièrement complexe ailleurs pour des raisons financières, logistiques et de manque d'infrastructure.