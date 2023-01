Coronavirus en Chine : l'OMS appelle le pays à partager ses données en temps réel

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a rencontré des responsables chinois, les appelant à partager les données en temps réel afin que les autres pays puissent réagir efficacement.

Dans un communiqué, l'organisation a indiqué : "Une réunion de haut niveau a eu lieu le 30 décembre entre l'OMS et la Chine au sujet de la recrudescence actuelle des cas de Covid-19, afin d'obtenir de plus amples informations sur la situation et d'offrir l'expertise et le soutien de l'OMS". Et d'ajouter : "L'OMS a de nouveau demandé le partage régulier de données spécifiques et en temps réel sur la situation épidémiologique, notamment davantage de données sur le séquençage génétique et sur l'impact de la maladie, y compris les hospitalisations, les admissions dans les unités de soins intensifs et les décès".



Elle a aussi réclamé des données sur les vaccinations effectuées et le statut vaccinal, en particulier chez les personnes vulnérables et les plus de 60 ans : "L'OMS a réitéré l'importance de la vaccination et des rappels pour protéger les personnes à plus haut risque contre les formes graves de la maladie et les décès"



