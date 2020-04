publié le 14/04/2020 à 21:54

Des policiers ont fait irruption lors d'une cérémonie d'enterrement qui se déroulait dans l’État de Victoria, en Australie, samedi 11 avril, pour vérifier si les mesures de confinement et de distanciation sociale étaient bien respectées.

Deux officiers de police armés sont intervenus dans une église de l’État de Victoria, en Australie, où se déroulait une cérémonie d’enterrement, samedi 11 avril. Les forces de l'ordre "sont arrivés au moment où le cercueil était porté en dehors de l’édifice", et ont compté le nombre de personnes présentes pour vérifier si les mesures sanitaires contre le coronavirus étaient bien respectées", rapporte Ouest-France. Rappelons que depuis mars dernier, le nombre de personnes assistant à des funérailles est limitée à dix personnes.

"Voir la police arriver pendant un tel moment, ça m’a brisé le cœur. […] C’était tout simplement irrespectueux. […] Ils sont entrés comme ça, sans baisser la tête", témoigne la fille du défunt au Guardian, Helen Kolovos, qui explique avoir respecté les règles sanitaires en vigueur. "Ils ont commencé à parler à certaines personnes travaillant dans l’église et à prendre des notes alors qu’on accompagnait mon père vers la sortie. (...) Ce moment d’adieux à mon père, […] on me l’a volé", a-t-elle ajouté.

Le nombre de nouveaux cas de contamination au coronavirus est en baisse dans le pays. Cependant, les verbalisations dans l’État de Victoria pour non-respect des mesures de distanciation sociale sont en forte hausse.