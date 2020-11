Coronavirus : quels seront les premiers pays à disposer d'un vaccin ?

publié le 24/11/2020 à 06:35

Trois produits "efficaces" à plus de 90%, des demandes d'autorisation déposées : la course au vaccin contre la Covid-19 s'est nettement accélérée ces dernières semaines. Le PDG du laboratoire allemand BioNTech, dont le vaccin co-développé avec l'américain Pfizer est déjà en examen avant une possible mise sur le marché, a même estimé qu'il était "possible" de voir des premières doses distribuées avant 2021.

Un pays se prépare à ce scénario : le Royaume-Uni. Selon le quotidien Britannique The Telegraph, le vaccin BioNTech-Pfizer pourrait être homologué avant même la fin de cette semaine du 23 novembre. La Santé publique britannique se tiendrait prête pour des premières administrations dès le 1er décembre.

Si ce vaccin venait à être approuvé par les autorités britanniques, le gouvernement s'attendrait à disposer de 10 millions de doses d'ici la fin de l'année, rapporte The Guardian. Un nombre qui suffirait pour vacciner 5 millions d'individus.

L'Allemagne va ouvrir des centres de vaccination

L'optimisme est aussi de mise aux États-Unis, où Moncef Slaoui, en charge du développement vaccinal, a évoqué, dans un entretien avec CNN, une distribution possible à la mi-décembre.

En Allemagne, le quotidien Welt am Sonntag affirme que des centaines de centres de vaccinations seront mis en place dès le mois de décembre. Le ministre de la Santé, Jens Spahn, a assuré qu'il y avait "des raisons d'être optimiste qu'un vaccin sera approuvé en Europe cette année".