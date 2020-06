Coronavirus aux États-Unis : le Texas et la Floride font refermer les bars

et AFP

publié le 27/06/2020 à 01:30

Le Texas et la Floride ont décrété de nouvelles restrictions sur les bars le 26 juin, face au regain de la pandémie de Covid-19 dans ces deux États. En Floride, 9.000 cas ont été rapportés le 26 juin, éclipsant le précédent record de 5.500 cas deux jours avant. De son côté, la Maison Blanche persiste à dire que la situation est moins dramatique qu'au printemps.

La résurgence dans le Texas (29 millions d'habitants) est la plus emblématique car c'est l'un des États à avoir rouvert ses commerces très tôt, à partir du 1er mai, des semaines avant le Nord-Est. Les bars texans avaient rouvert le 22 mai. le 26 juin, face à l'épidémie galopante et à l'afflux de malades dans les hôpitaux, le gouverneur a ordonné leur fermeture.

La cheffe de l'exécutif du comté de Harris, qui inclut la plus grande ville texane, Houston, a appelé les habitants à rester chez eux sauf pour des besoins essentiels, comparant la pandémie à un "ouragan invisible".

Un "problème grave dans certaines zones"

Les sept derniers jours ont battu le record du nombre de nouveaux cas détectés en une semaine aux États-Unis (225.000), selon un comptage de l'AFP. Les foyers les plus actifs se trouvent dans le Sud et l'Ouest : Californie, Arizona, Texas, Floride.

Le vice-président, Mike Pence, a tenté de rassurer les Américains au nom de Donald Trump en décrivant des foyers limités à certaines grandes agglomérations comme Phoenix (Arizona) et Houston, et en soulignant que le pays était mieux préparé qu'en mars et que les contagions étaient désormais largement chez les jeunes, moins vulnérables.

"Nous sommes dans une bien meilleure position. La vérité est que nous avons ralenti les transmissions, nous avons aplati la courbe", a dit le vice-président. Mais le docteur Anthony Fauci, le plus haut expert en maladies infectieuses du gouvernement, a pris la parole lors de la même conférence de presse pour sonner l'alarme : "Nous avons un problème grave dans certaines zones", a dit le scientifique.