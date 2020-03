publié le 31/03/2020 à 10:04

Face à l'épidémie de coronavirus, la situation se complique jour après jour à New York où l'armée vient d'envoyer un navire hôpital. Amarré dans le port de Manhattan, ce bateau doit permettre de soulager les hôpitaux de la ville américaine, qui sont totalement débordés devant l'afflux de malades. Un chiffre glaçant vient d'ailleurs résumer toute l'ampleur de la catastrophe puisque actuellement, une personne meurt du Covid-19 toutes les trois minutes à New York.

Dans le reste du pays, l'État du Michigan est également un des plus touchés comme le déplore cette infirmière, qui est désormais obligée de choisir les patients qu'elle doit sauver : "C'est effrayant, ça devient comme en Italie. Mon patient a pris le dernier respirateur disponible dans l'hôpital ce qui veut dire que nous allons maintenant prendre des décisions de vie et de mort".

Elle fait part du climat macabre qui règne dans son hôpital : "En arrivant, vous serez triés, soit il est nécessaire de vous intuber, soit vous rentrez chez vous pour mourir. C'est vraiment angoissant et on doit décider de la vie et de la mort des gens".