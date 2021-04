Coronavirus au Royaume-Uni : le gouvernement au secours du secteur culturel

et AFP

publié le 02/04/2021 à 02:39

La crise sanitaire dûe au coronavirus dure maintenant depuis plus d'un an et le secteur culturel est à l'agonie dans le monde entier. Au Royaume-Uni, le gouvernement vient de débloquer près de 470 millions d'euros (sur un fond dédié contenant 1,85 milliards d'euros) pour venir en aide à 2.700 organisations culturelles qui rouvriront à la fin du confinement.



Selon la feuille de route de sortie du confinement établie par le gouvernement britannique, les musées, théâtres, cinémas ne pourront rouvrir que le 17 mai au plus tôt. Parmi les bénéficiaires de la nouvelle enveloppe figurent le musée national du football à Manchester, celui des transports à Londres, des salles de cinéma indépendantes ou le festival de Glastonbury.

Annulé l'année dernière au plus fort de la pandémie qui a fait plus de 127.000 morts au Royaume-Uni, le festival de Glastonbury a décidé de proposer un grand concert virtuel pour cette année. Coldplay, Jorja Smith, Haim, ou encore Michael Kiwanuka se produiront pendant cinq heures en streaming sur les lieux du festival, dans le sud-ouest de l'Angleterre.

Après plusieurs mois de crise particulièrement mortels, le Royaume-Uni commence à entrevoir le bout du tunnel, grâce un reconfinement dès janvier 2021 et à une campagne de vaccination massive. Plus de 30 millions de Britanniques ont ainsi reçu la première dose de vaccin soit près de 60% de la population adulte, contre seulement 8 millions de premières doses distribuées en France au 31 mars. Lundi 29 mars, Londres n'a constaté aucun décès lié à l'épidémie sur son territoire, une première depuis six mois.