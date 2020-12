publié le 07/12/2020 à 21:31

La campagne de vaccination contre la Covid-19 débutera au Royaume-Uni ce mardi 8 décembre. Il s'agit du premier pays occidental à entamer cette procédure, mais quelques soucis logistiques demeurent.

Les personnes qui devaient être prioritaires, les pensionnaires de maisons de retraite, ne recevront finalement pas les premières doses. À cause du défi logistique, les vaccinations n'auront pour l'instant lieu que dans les hôpitaux.

Dans ces établissements, en revanche, tout est prêt. Les caisses réfrigérées contenant les doses vaccinales sont arrivées le dimanche 6 décembre. Louise Coughlan, pharmacienne en chef de l'hôpital de Croydon, a décrit à la BBC un moment "extraordinaire" lorsqu'elle a reçu ces premiers vaccins au monde.

Les plus de 80 ans seront vaccinés en premier, mais il ne suffira pas de se présenter avec une carte d'identité. Les autorités sanitaires appellent pour l'instant une par une les personnes.

"C'est une très bonne nouvelle, se réjouit David, 76 ans, plus tôt on aura la dose, mieux ce sera". Vu son âge, David ne devrait pas être vacciné avant le début d'année compte tenu de son âge. Au Royaume-Uni, pas grand monde compte passer son tour : seuls 21% de la population pensent refuser le vaccin quand on leur proposera.