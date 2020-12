Coronavirus : les Britanniques sont-ils prêts à se faire vacciner ?

publié le 02/12/2020 à 21:36

Le Royaume-Uni est le premier pays au monde à donner son feu vert à un vaccin, celui développé par Pfizer, qui sera disponible dès la semaine prochaine. Outre-Manche, le déconfinement n'est donc plus la préoccupation principale, tout le monde discute du vaccin.

Devant un bureau de poste, deux Anglaises en discutent et se montrent plutôt favorables à la vaccination. "C'est une vraie lueur d'espoir, estime l'une d'entre elles. Je sais que certaines personnes sont sceptiques parce que cela a été rapide, mais ils ont dédié tellement de gens à la recherche de ce vaccin...".

"Je serai là aussi, mon bras sera prêt !", enchérit la seconde. "Les gens qui n'en veulent pas sont fous ! On peut se demander si c'est dangereux ou non, mais on est en danger aujourd'hui avec le virus. Je suis très pressée".



Le ministre de la Santé vacciné en direct à la télévision ?

D'autres ne comptent pas du tout se faire vacciner. "Approuver un vaccin aussi vite est totalement irresponsable, déclare une passante. Cela prend des années pour que les effets secondaires apparaissent, je trouve tout cela dégoûtant".

Pour rassurer les Britanniques, gouvernement, scientifiques et autorités locales ont entamé plusieurs types de campagnes d'informations. Le ministre de la Santé propose même de se faire vacciner, en direct, à la télévision.