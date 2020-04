Angela Primachenko, atteinte du coronavirus, a accouché d'une petite fille alors qu'elle avait été plongée dans le coma et placée sous respirateur.

publié le 14/04/2020 à 22:22

"C'est juste la grâce de Dieu." La jeune femme qui a vécu "un miracle" ne pèse pas ses mots et pour cause : atteinte gravement du coronavirus, Angela Primachenko a été hospitalisée le 22 mars à Vancouver, enceinte de plus de huit mois. Après avoir été plongée dans un coma artificiel, les médecins ont pu provoquer l'accouchement pour la naissance de la petite Ava.

Tout a commencé, le 22 mars, lorsque la jeune mère se sentait mal, rapporte le journal Le Matin. À l'hôpital, son état de santé s'aggrave "brutalement". Elle est placée sous respirateur quelques heures après son admission. "Personne ne s’attendait à ce que je tombe à ce point malade", témoigne t-elle sur NBC Today.

Angela Primachenko est dans sa 33e semaine de grossesse, il faut agir vite : "Les médecins ont alors décidé de la plonger dans le coma et de la placer sous respirateur pour la traiter, puis de provoquer l’accouchement pour lui donner de meilleures chances de se battre contre le virus tout en protégeant le bébé", précise le média Le Matin.

Le bébé testé négatif au Covid-19

Réveillée le 6 avril, Angela Primachenko découvre alors qu'Ava, sa fille est née. "Je n’avais plus mon ventre! C’était tout simplement époustouflant (...) Tout le monde était debout pour une ovation, applaudissant. C’était tellement incroyable et énorme de pouvoir quitter l'unité de soins intensifs pour aller à l'étage. C'est juste la grâce de Dieu.", commente la jeune mère.

Ava a été placée dans l’unité de néonatalogie aux soins intensifs. Mais, "les nouvelles sont cependant rassurantes. La petite Ava a été testée négative au coronavirus. Tout comme l’époux de la jeune femme et son premier enfant, Emily, 11 mois", explique-t-on dans les colonnes du quotidien Le Matin.