publié le 05/04/2020 à 10:26

La santé deviendra-t-elle une priorité en France et à l'échelle planétaire lorsque la pandémie sera terminée ? C'est en tout cas ce pour quoi plaide Axel Kahn, professeur, médecin et président de la Ligue contre le cancer, au micro de RTL.

"Lorsque le nouvel an est arrivé, on se souhaite 'la santé avant tout'. Pour tout le monde, la valeur suprême est la santé. Or, lorsqu'on regarde dans la société, quelles sont les personnes pour lesquelles on concentre le plus d'efforts et les salaires les plus importants ? Est-ce que ce sont ceux qui promeuvent la santé ou bien les valeurs boursières ? (...) La santé est une priorité. Il faut trouver la droite ligne et la gestion optimale de ce secteur", recommande le médecin.

"On ne peut pas considérer la santé comme une source de dépense inutile (...) 150.000 personnes meurent du cancer tous les ans. Le Covid-19 est une maladie terrible mais nous sommes confrontés à une maladie qui, tous les ans, tue beaucoup plus. Quand ces personnes sont confrontées au Covid, elles sont encore plus déstabilisées que tout le monde. La situation est très difficile pour les personnes atteintes d'un cancer. Elles ont à faire face à la triple peine : l'inquiétude du Covid-19, le fait qu'elles soient nettement plus fragiles et troisièmement, elles ont peur d'être délaissées et abandonnées".